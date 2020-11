Echt gebeurd in Nederland: metrostel belandt op walvisstaart

Het kunstwerk "Walvisstaarten" is van de hand van de architect Maarten Struijs. Hij reageert bij de Nederlandse omroep NOS verbaasd op het ongeval en noemt de scène "een kunstwerk op zich": "Dat had ik me nooit zo kunnen voorstellen. Het staat er al bijna twintig jaar en dan verwacht je eigenlijk dat het kunststof ook een beetje verpulvert, maar dat is kennelijk niet zo."



Volgens de architect is het een wonder dat de metro precies op het kunstwerk is beland, vertelt hij bij de NOS: "Daarnaast staat een wat hogere staart en daar was de metro misschien tegenaan gereden, maar hier blijft die aardig op liggen." Een doodlopend metrospoor wordt ook wel staartspoor genoemd. Zo kwam de kunstenaar op het idee. Het kunstwerk zal nu worden gestut, om te voorkomen dat het instort.