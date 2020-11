Eerste zorgbuddy's springen in bij ZNA: "Ik ben hier minder bang dan in een winkelstraat"

In de ziekenhuizen van Ziekenhuis Netwerk Antwepen (ZNA) zijn vandaag de eerste zorgbuddy's begonnen. De oproep van ZNA voor 100 zorgbuddy's had een groot succes. Zorgbuddy's zijn er om de verpleegkundigen te helpen bij niet-verpleegkundige taken. Voor Cynthia en Ines was het hun eerste dag in het ziekenhuis Jan Palfijn in Merksem: "Het voelt allemaal wat onwennig, maar ik ben hier om te helpen."