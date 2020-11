Betrek moslims bij het bestrijden van de terreurcrisis

Net zoals de tweede coronagolf voor velen een déjà vu is naar de situatie in maart en april dit jaar, is de spiraal van extremistisch geweld in Frankrijk een pijnlijke herinnering aan talloze aanslagen in binnen- en buitenland. De moord op de geschiedenisleerkracht Samuel Paty kreeg nog maar net een plaats in ons collectieve verwerkingsproces of de volgende onschuldige slachtoffers vielen al in de basiliek van Nice, waar bij een mesaanval zeker drie doden en verschillende gewonden vielen.