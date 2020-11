Frankrijk stuurt minister naar Tunesië voor terreuroverleg

Darmanin zal er een ontmoeting hebben met de Tunesische minister van Binnenlandse Zaken. Dat werd beslist na een telefonisch onderhoud tussen de presidenten van Frankrijk en Tunesië. Die laatste sprak ook zijn solidariteit uit met Frankrijk. Vrijdag had de Tunesische regering de aanval al scherp veroordeeld, en gezegd dat het geen enkele vorm van extremisme of terreur zal aanvaarden.

De bedoeling van de gesprekken deze week zou zijn om de samenwerking tussen Frankrijk en Tunesië in de strijd tegen terreur te versterken. Daarbij zal ook de kwestie van Tunesiërs die het bevel hebben gekregen om Frankrijk te verlaten, op tafel liggen. Hetzelfde voor Tunesiërs die in het vizier liggen van de Franse inlichtingendiensten. President Macron besprak met zijn ambtsgenoot ook al de kwestie rond illegale immigratie.

Bij de mesaanval in de basiliek in Nice kwamen drie mensen om het leven, onder hen de populaire koster van de basiliek. De verdachte is een 21-jarige Tunesiër die op 20 september Europa binnenkwam via het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij kon na de aanval door de politie opgepakt worden.