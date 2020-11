Frankrijk wil extreemrechtse Turkse beweging "Grijze Wolven" verbieden na incidenten met Armeniërs

Geweld wordt daarbij zeker niet gemeden zoals bleek tijdens de Armeense genocide in Turkije een eeuw geleden, de etnische zuivering van de Griekse minderheid uit Turkije in de jaren 20 en onderdrukking van de Koerden. In de jaren 60 en 70 hakten knokploegen van de MHP ook in op linkse groepen en vakbonden in Turkije, nadien vochten leden van de groep met Azerbeidzjan in Nagorno-Karabach, met de Tsjetsjenen tegen Rusland (alhoewel dat geen Turken zijn) en meer recent zouden "vrijwilligers" ook actief zijn geweest bij de aanval op de Koerden in Syrië.

Ook andersdenkende Turken zijn vaak het slachtoffer tot in de "diaspora" in Europa toe. In België kwam burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir tot in zijn eigen partij de PS in opspraak na een ontmoeting met leden van de MHP. Vorig jaar zette de Limburgse CD&V een kandidaat van Turkse afkomst uit de partij nadat die sympathie had geuit voor de MHP en de Grijze Wolven.