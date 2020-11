GigaSwing in Hasselt blijft muziek leveren: “Klanten blij dat hun muziekbron niet droog valt”

Luc Bertels, uitbater van muziekwinkel GigaSwing is een tevreden man. Want hij kan, ook al is het niet op de gebruikelijke wijze, toch nog muziek aanbieden aan zijn klanten. "Mensen kunnen me online, via mail of via telefoon bereiken voor een bestelling door te geven. Ik bekijk vervolgens of ik het gewenste album in stock heb, en dan kunnen we een moment afspreken waarop de klant het kan komen halen", zegt hij.