Is God een vrouw, een man of geen van beiden? Nieuwe Bijbelvertaling zet discussie op scherp in Nederland

Ook hoogleraar kerkelijk recht Rik Torfs meent dat God man noch vrouw is. "Op het moment dat we menen dat we God kunnen definiëren of beschrijven, mogen we zeker zijn dat de God niet te pakken hebben", zegt hij in "Nieuwe feiten". "Geslachtelijkheid kan je niet aan God toeschrijven. God is geen mens, God is groter dan wij ons kunnen voorstellen. Geslacht vind ik dan ook niet meteen een kenmerk van God."

"Bij een Bijbelvertaling wil ik zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst blijven. Als het gaat om liturgie, mogen christenen hun eigen accenten leggen. In de Katholieke Kerk ligt de liturgie vast, met onder meer het "Onze vader". Dat is een versteende tekst die teruggaat op de woorden van Jezus. In andere gebeden kunnen priesters andere accenten leggen. Niets verhindert hen om op andere eigenschappen van God in te zoomen."