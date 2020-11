Hoe ver staat het met onze groepsimmuniteit? "Zitten we ook met deze tweede grote golf nog ver van"

Het is een vraag die zowat dagelijks in onze mailbox terugkeert nu het aantal nieuwe besmettingen aan een hoog tempo toeneemt: hoe ver staat het met onze groepsimmuniteit?

Wetenschappers kunnen dus meten hoeveel procent van de bevolking antistoffen heeft opgebouwd tegen het coronavirus. "We kunnen ervan uitgaan dat die antistoffen een bescherming zullen bieden tegen de ziekte", legt Van Gucht uit.

"In september hebben we de laatste data gerapporteerd en wisten we dat tussen de 5 à 8 procent van de bevolking antistoffen had opgebouwd tegen dit virus", aldus Van Gucht. "Dat is nog altijd een heel kleine fractie van bevolking. Logischerwijs kunnen we verwachten dat na deze tweede grote golf dit aantal waarschijnlijk meer dan verdubbeld zal zijn: misschien tussen de 15 tot 20 procent van de bevolking."

"Dat zal onvoldoende zijn om te leiden tot een groepsimmuniteit, daarvoor moet je minstens 50 tot 70 procent van de mensen hebben die immuun zijn of antistoffen hebben. Daar zitten we nog ver van."

Groepsimmuniteit is dan ook geen aanvaardbare strategie voor de controle van dit virus, benadrukt Van Gucht. "Althans niet op een natuurlijke manier. Je kan het wel proberen bereiken met een vaccin. Een zekere gedeeltelijke groepsimmuniteit kan een gelukkige bijkomstigheid zijn, maar is geen primaire doelstelling voor de controle van het virus. Dat zou bijzonder gevaarlijk zijn en heel veel mensenlevens kosten. We wachten daarvoor veel beter op de komst van een goed vaccin."