Grote vlam voor Warmste Week in Diepenbeek: “We wilden iets uniek maken”

Kevin Maquoi uit Diepenbeek maakte voor de Warmste Week een impressionante vlam. Het idee kwam er na een oproep vanuit de buurt, zegt hij: “De buurt wilde de kerstverlichting dit jaar iets eerder buitenhangen om het allemaal wat warmer te maken en dat vonden we een mooi initiatief. Als hobby maken we meubels dus wilden we eigenlijk iets unieks maken. Zo kwamen we uiteindelijk op het idee om een grote kaars te maken in de vorm van het logo van de Warmste Week. We werkten ook met licht in de vlam dus ’s avonds lijkt het nu alsof de kaars brandt.”