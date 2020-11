Had u het afgelopen nacht veel te warm? Met 16,4 graden is er in Ukkel een warmterecord gemeten

"Dit is een dijk van een record", laat weerman Frank Deboosere weten. "Vandaag gaan we ook naar bijna 20 graden en ook dat zou een record zijn voor de tijd van het jaar. Dit jaar hebben we trouwens al 8 dagrecords gebroken."



De hoge temperaturen zijn een gevolg van een strakke wind die heel zachte, subtropische lucht naar ons blaast en uiteraard de gevolgen van de klimaatverandering.



Vanaf komende nacht koelt het wel stevig af. "Volgende nacht hebben we minima tot 8 graden en morgen overdag maar 12 graden, met een strakke zuidwestenwind. Vanaf woensdag wordt het droger, rustiger en zonniger", weet Deboosere.