Italië verscherpt coronamaatregelen, beperkt verkeer van personen en voert avondklok in

Italië is het zwaarst getroffen land in Europa, maar had tot voor kort de tweede golf van besmettingen goed doorstaan. De voorbije weken gaat het aantal besmettingen echter opnieuw de hoogte in. De Italiaanse regering waarschuwt dat de ziekenhuizen in 15 van de 20 regio's volgende maand overstelpt zullen worden als er nu niet wordt ingegrepen en maakt daar nu een begin mee.