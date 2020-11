Steractrice Jessica Chastain tweet over dood Ward Verrijcken: "Het maakt me triest, hij was altijd zo aardig"

Chastain speelde mee in succesvolle of gewaardeerde films als "The tree of life" van Terrence Malick (2011), "The help" van Tate Taylor (2011), "Zero dark thirty" van Kathryn Bigelow (2012), "Interstellar" van Christopher Nolan (2014), "The martian" van Ridley Scott (2015) en "Molly's game" van Aaron Sorkin (2017).