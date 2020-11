Johnny Depp verliest rechtszaak tegen Britse krant The Sun die hem afschilderde als "vrouwenmepper" 

De Amerikaanse acteur Johnny Depp had een rechtszaak aangespannen wegens laster en eerroof tegen de Britse tabloid The Sun. Dit deed hij nadat de krant hem in april 2018 afschilderde als "vrouwenmepper". The Sun beschuldigde Depp ervan dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard tijdens hun huwelijk had mishandeld.

De 57-jarige acteur pikte die beschuldigingen van de Britse krant niet en beweerde dat het zijn 34-jarige ex-vrouw was die losse handjes had. Hij klaagde vervolgens de News Group Newspapers, de uitgevers van The Sun, aan en ook de hoofdredacteur van de krant, Dan Wootton. De eerste zitting van het proces begon op 7 juli, waarna drie weken volgden aan modder gooien in de rechtbank.