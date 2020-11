Jong in de States: welke keuze maken jonge Amerikanen uit alle hoeken van het land in het stemhokje en waarom?

Araceli Villezcas is een jonge Latina activiste uit Phoenix in de staat Arizona. Ze is al van jongsaf erg politiek geëngageerd, maar ze is een uitzondering op de regel. Latino’s, zeker de jongeren, zijn een groep die nauwelijks naar de stembus gaan in de VS. Araceli wil daar verandering in brengen. Want als zij niet gaan stemmen, zullen de Latino-belangen nooit verdedigd worden.

Haar aanpak lijkt succes te hebben in Arizona. De staat was decennialang betrouwbaar Republikeins. Maar dat lijkt nu te veranderen, en daar spelen de Latino’s, die eerder naar de Democraten neigen, een grote rol in.