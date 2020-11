Kinderopvang in de herfstvakantie: “Door de bubbels moeten we ons helemaal anders organiseren”

“We waren er niet op voorbereid", zegt Kristine Reenaers van de kinderopvang in Alken. "We hadden alles gepland voor een normale week, maar door de verlenging is het alle hens aan dek.” Op normale dagen vangt de kinderopvang in Alken 250 kinderen op in de buitenschoolse opvang, de crèche en het Huis van het Kind. In de herfstvakantie worden wel minder kinderen verwacht, maar om de kinderen apart te houden is er extra personeel nodig. Kristine Reenaers: “We gaan in bubbels werken. De kleuters zetten we allemaal samen, maar de lagere schoolkinderen worden per school apart gezet in hun bubbel.”