LIVEBLOG: strengere lockdown gaat in, sterke stijging bij de overlijdens met gemiddeld 113 doden per dag

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is in quarantaine gegaan na een hoogrisicocontact met een persoon die positief testte op het coronavirus. Dat maakte hij gisterenavond zelf bekend.

"Ik voel me goed en heb geen symptomen, maar zal me de volgende dagen wel isoleren, in lijn met de voorschriften van de WHO", aldus Ghebreyesus op Twitter. Hij blijft werken van thuis uit.

Vorige week riep de topman alle staatshoofden nog op om het advies van de experten goed op te volgen. Hij wees op de "verontrustende stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames", met name in Europa en in de VS.