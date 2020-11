Martiaanse meteoriet bevat aanwijzingen voor water op de rode planeet 4,4 miljard jaar geleden

"Ik bestudeer mineralen in Martiaanse meteorieten om te leren hoe Mars gevormd werd en hoe de korst en de mantel van de planeet geëvolueerd zijn", zei Mikouchi. "Dit is de eerste keer dat ik deze specifieke meteoriet onderzocht heb, die de bijnaam 'Black Beauty kreeg vanwege zijn donkere kleur. Onze stalen van NWA 7533 werden onderworpen aan vier verschillende soorten spectroscopische analyse, manieren om de chemische 'vingerafdrukken' te ontdekken. De resultaten maakten dat ons team een aantal opwindende conclusies trok."



Het is algemeen geweten onder planetologen dat er water op Mars was vanaf minstens 3,7 miljard jaar geleden. Maar uit de minerale samenstelling van de meteoriet leidden Mikouchi en het team af dat er waarschijnlijk al veel eerder water aanwezig was, namelijk vanaf zo'n 4,4 miljard jaar geleden.

"Magmatische klasten, of gefragmenteerde rots, in de meteoriet zijn gevormd uit magma en worden doorgaans veroorzaakt door inslagen en oxydatie", zei Mikouchi. "Deze oxydatie zou kunnen hebben plaatsgevonden als er water aanwezig was op of in de korst van Mars 4,4 miljard geleden tijdens een inslag die een deel van de korst deed smelten. Onze analyse suggereert ook dat een dergelijke inslag veel waterstof zou hebben vrijgemaakt, wat bijgedragen zou hebben tot planetaire opwarming op een ogenblik dat Mars al een dikke isolerende atmosfeer had van koolstofdioxide (CO2)."

Klasten zijn de oudere korrels of fragmenten in een zogenoemd klastisch gesteente. In dit geval gaat het om hoekige klasten en dan noemt men een dergelijk samengesteld gesteente een breccie.

Als er al eerder dan tot nu gedacht werd water op Mars was, suggereert dat het water mogelijk een natuurlijk bijproduct is van bepaalde processen die plaatsvinden vroeg in de vorming van planeten.

Deze bevinding uit de studie zou onderzoekers kunnen helpen de vraag te beantwoorden waar het water op de planeten vandaan komt, wat op zijn beurt weer de theorieën over het ontstaan van het leven en de zoektocht naar buitenaards leven zou kunnen beïnvloeden.

De studie van de Franse, Deense en Japanse onderzoekers is gepubliceerd in Science Advances. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Universiteit van Tokio.