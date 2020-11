Na burgemeester van Diest is nu ook plaatsvervanger besmet met coronavirus

Burgemeester De Graef kreeg twee weken geleden duidelijke symptomen en ging daarop in quarantaine. Een paar dagen later bleek zijn coronatest positief. "Eens mijn isolatieperiode voorbij is, hoop ik snel weer op post te zijn. Want om eerlijk te zijn: de pauzeknop is niet mijn lievelingsknop en heb ik hem moeten zoeken", schreef De Graef daarover op zijn Facebookpagina. Eerste schepen Geert Clukkers werd aangeduid als waarnemend burgemeester, maar ook hij test nu positief. Zijn vrouw zou een paar dagen eerder besmet zijn geraakt. Het gezin zit momenteel thuis in quarantaine. Zowel De Graef als Cluckers hebben nog verschillende symptomen, maar zijn aan de beterhand.