Eerste van 8 nationale superlabs opent in UZ Gent: moet testen van asymptomatische personen binnenkort weer mogelijk maken 

Al in de zomer beloofde toenmalig minister Philippe De Backer dat er in ons land een nationaal testplatform zou komen. Acht universitaire laboratoria moesten samen dat platform vormen. Ze zouden aangestuurd worden door de federale overheid. Nu is het eerste superlab opengaan, in het UZ Gent. De anderen zullen snel volgen. "Er zijn er nog enkele anderen klaar samen met ons, de anderen gaan in de loop van november opstarten", zegt Professor Bruno Verhasselt, diensthoofd van het labo in Gent. "In totaal moeten we samen meer dan 50.000 tests per dag uitvoeren." De laboratoria testen de wissers die afgenomen werden in de neus en de keel, en detecteren zo of iemand besmet is met het coronavirus.