Nieuw Joods Museum krijgt zes verdiepingen en een open blik op Brussel

In de Zavelwijk van Brussel nabij de Marollen ligt het Joods Museum, dat helaas vooral in het nieuws kwam door de terreuraanslag van 24 mei 2014, waarbij 4 doden te betreuren vielen. Het Museum is nogal krap gevestigd in een voormalig winkelpand uit 1901, maar daar komt binnenkort verandering in. De winnaars van de architectuurwedstrijd zijn nu bekend.