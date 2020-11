Ook vakantieparken sluiten straks de deuren

Mensen die dat wilden konden afgelopen weekend nog een paar dagen in hun vakantiehuisje in Sunparks doorbrengen. De andere boekingen zijn geannuleerd. Jean-Pierre Vandewalle uit Leuven vindt het jammer dat zijn verblijf een heel stuk ingekort is, maar had het zien aankomen. "We hebben kleinere kinderen en de herfstvakantie is één van de weinige periodes dat wij er met het gezin eens op uit kunnen. Ik had inderdaad al een voorgevoel: de coronacijfers die maar bleven stijgen en de maatregelen die week op week, soms dag op dag, strenger werden. Helemaal verrast zijn we dus niet."