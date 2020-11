Opvallende nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland heeft premier Jacinda Adern haar nieuwe regering voorgesteld. En er was een opvallende keuze voor de post van Buitenlandse Zaken: Nanaia Mahuta. Ze is lid van de Maori-gemeenschap, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, en ze heeft een opvallende en typische Maori-tatoeage.