Vaticaan nuanceert holebi-uitspraken van paus: "Hij bedoelde niet dat ze een gezin mochten stichten"

Sommige uitspraken van paus Franciscus over holebi's in de documentaire die vorige maand is voorgesteld, zijn uit de context gerukt. Dat zegt het Vaticaan in een brief naar de bisschoppen. "Twee afzonderlijke antwoorden werden aan elkaar geplakt, zonder de juiste context." Lees: het Vaticaan is niet radicaal van gedacht veranderd en blijft gekant tegen het homohuwelijk of -adoptie.