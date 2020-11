Plantentuin in Meise blijft open tijdens tweede lockdown

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar ging de Plantentuin van Meise nog volledig dicht, maar deze keer kan je wel blijven wandelen in het 92 hectare grote domein. "Het was toch even spannend afwachten of het zou mogen van de overheid", vertelt Manon van Hoye van de Plantentuin. "Je moet wel je ticket en tijdslot vooraf reserveren via de website, want de toegang is beperkt. Dat is ook zo voor abonnees en inwoners van Meise. We zijn erg blij dat we bezoek mogen toelaten, want zo kunnen we tegemoet komen aan mensen die nood hebben om buiten te komen en te wandelen."