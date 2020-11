Professor, vrouwenrechtenactiviste en de tweede mevrouw Biden: wie is Jill Biden, de nieuwe first lady in de VS?

Jill Biden publiceert ook enkele boeken. In 2012 verschijnt een kinderboek van haar hand: "Don't forget, God bless our troops". Het is gebaseerd op de ervaringen van haar kleindochter, die opgroeit in een militaire familie. In 2019 publiceert ze"Where the light enters", waarin ze vertelt over hoe ze verliefd is geworden op Joe en over hun eerste jaren samen.

Als first lady zal Jill Biden - op eigen vraag - vooral in de coulissen van het Witte Huis plaatsnemen. Tijdens de campagne van haar man, zagen we een zeer politiek actieve Jill, maar dat zal veranderen. Ze wil zo veel mogelijk media-aandacht vermijden en zal zich net als haar voorganger Melania Trump inzetten voor de zaken die zij belangrijk vindt: onderwijs, vrouwenrechten en het ondersteunen van militaire families.

Tijdens de Democratische Conventie, waarop Joe Biden als presidentskandidaat werd bevestigd, omschreef hij zijn vrouw als volgt: "Iedereen in dit land, denk aan je favoriete leerkracht die jou het vertrouwen gaf om in jezelf te geloven. Dat is het soort first lady dat Jill Biden zal zijn."