Waarom gaan we nog snel massaal naar de winkels voor ze sluiten? En scheelt er dan iets met "ons gezond verstand"? 

"Het was veel eenvoudiger geweest om de maatregelen meteen te laten ingaan", zegt de psycholoog. Alleen zit je daar dan met het probleem dat alle nieuwe maatregelen in een Ministerieel Besluit moeten worden gegoten. Een besluit dat dan in het Staatsblad moet verschijnen, vooraleer de maatregelen ook effectief kunnen ingaan. "Het was een moeilijke oefening om te beslissen welke winkels essentieel en niet-essentieel waren", zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) daarover in "De zevende dag". Gisterenmiddag was het besluit klaar. "Eerder lukte gewoon niet", valt vandaag te horen op haar kabinet.