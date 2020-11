Racistische graffiti aan de vestingen in Ieper: "Volledig ongepast"

Op de middeleeuwse stadsomwalling van Ieper staat sinds kort de racistische boodschap: "GO HOME". Ook verschillende symbolen, zoals het hakenkruis, verstoren er het zicht. "Helemaal ongepast", reageert schepen Ives Goudeseune (sp.a). "Met het stadsbestuur en onze inwoners doen we er alles aan om iedereen hartstochtelijk, vriendelijk en met een open geest te ontvangen. Wie durft er nu zo'n dingen te schrijven en tekenen?"

De graffiti worden morgenvroeg weggehaald door de stadsdiensten. "We gaan de rekening maken. En als we de dader vinden, zal hij of zij die rekening zeker mogen betalen", aldus schepen Goudeseune.