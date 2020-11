Regenbooghuis Limburg stuurt 1.500 warme groeten naar woonzorgcentra: "Ouderen leven in moeilijke en eenzame omstandigheden"

“We wilden in de koude decembermaand ook graag ouderen in woonzorgcentra een hart onder de riem steken, die door de coronacrisis al maanden in moeilijke en vaak eenzame omstandigheden leven,” vertelt Manon van Engelen aan Radio 2 Limburg. “Daarom hebben we twee acties gecombineerd. De hele maand november worden inwoners van de provincie Limburg opgeroepen om digitaal een kaartje te schrijven voor bewoners van negen woonzorgcentra. Mensen kunnen een QR-code met hun smartphone scannen en op een formulier aangeven voor welk woonzorgcentrum ze een kaartje schrijven. De digitale groet die ze op het formulier invullen, wordt door het team van Regenbooghuis Limburg daadwerkelijk geschreven op rode “warme groeten”-kaartjes."