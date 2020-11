Beroemde Midden-Oostencorrespondent Robert Fisk (74) overleden

Over 30 jaar omzwervingen in het Midden-Oosten publiceerde hij in 2005 het ooggetuigenverslag "De grote beschavingsoorlog". Een dikke pil van bijna 1.500 bladzijden over de samenhang tussen de vele conflicten in het Midden-Oosten en het wereldwijde terrorisme. Het is tegelijk een verslag van zijn jaren aan de frontlinie, als een zeer kritische analyse van de manier waarop volgens hem het Midden-Oosten gevormd is door de inmening van de Verenigde Staten en andere wereldspelers.



In dat boek haalt hij onder meer uit naar al wie te snel het woord terrorist in de mond neemt. "In het Midden-Oosten, in de gehele islamitische wereld zou dat woord (terroristen) een pestepidemie worden, een overbodig leesteken in al onze levens, een dikke punt achter elke zin, neergekalkt om elke discussie over onrecht in de kiem te smoren, een muur gebouwd door Russen, Amerikanen, Israëliërs, Britten, Pakistanen, Saudiërs en Turken om ons de mond te snoeren. Wie zou er ooit iets positiefs over terroristen durven te zeggen?", schreef hij toen.

Ons duidingsprogramma "Terzake" kon Fisk drie jaar geleden interviewen. In dat gesprek zei hij onder meer dat hij persoonlijk vindt "dat we elke soldaat, elke tank en elke helikopter die we in het Midden-Oosten hebben, moeten terugtrekken".

Fisk werd in 1946 geboren in Maidstone, in het graafschap Kent in het zuidoosten van Engeland. Later nam hij de Ierse nationaliteit aan en ging hij net buiten Dublin wonen. In 2005 kreeg Fisk een eredoctoraat aan de Universiteit Gent vanwege de kritische manier waarop hij aan journalistiek deed.