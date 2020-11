Russische "worstenkoning" vermoord met kruisboog, "doet denken aan bizarre afrekeningen uit de jaren 90"

Maroegov is geen heel grote naam onder de Russische oligarchen, maar hij had een groot vermogen verzameld. "Hij was de eigenaar van twee grote vleesfabrieken. Daarnaast zat hij ook in de wijnhandel en het bouwwezen. Het was een man die van alle markten thuis is."



De dood van Maroegov is heel opmerkelijk. "Het herinnert aan een aantal bizarre afrekeningen in de jaren 90. Inmiddels is bekend dat een van de vermoedelijke daders is gearresteerd. Wat de ware toedracht is, is nog niet duidelijk. Het zou een ordinaire roofmoord kunnen zijn, maar het blijft heel opmerkelijk dat ze voor zo een wapen hebben gekozen. Ze hadden overigens ook een vuurwapen bij zich", besluit Groot Koerkamp.