Sint-Andriesziekenhuis Tielt heeft nog maar 1 bed op intensieve zorg vrij: "Dit weekend zelfs even volzet"

"We hadden dit weekend 8 COVID-19-patiënten op de dienst intensieve zorg en dat is het maximumaantal dat we aankunnen", zegt Peter Lauwyck. Hij is de directeur van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. "Ondertussen heeft 1 patiënt die intensieve dienst kunnen verlaten. Daardoor is er weer 1 bed vrijgekomen."

De situatie in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is volgens Lauwyck erg prangend. "Hoe we deze situatie kunnen oplossen? Ik hoop dat we hulp krijgen van andere ziekenhuizen", zegt hij. "Daar waar de bedden op intensieve zorg minder in gebruik zijn. Eerst bekijken we de ziekenhuizen binnen ons netwerk, zoals het AZ Delta en het Jan Ypermanziekenhuis. Als dat niet kan, dan hopen we dat de federale overheid het spreidingsplan zal toepassen."