Sint-Joost-ten-Node sluit crèches door gebrek aan personeel

De gemeente Sint-Joost-ten-Node beheert in totaal negen crèches, waarvan twee Nederlandstalige. Vier kinderdagverblijven waren al gesloten wegens COVID-19-besmettingen, maar vanaf morgen, dinsdag, sluiten alle crèches. Volgens burgemeester Emir Kir zijn een aantal personeelsleden besmet met het coronavirus.

Omdat er nu een gebrek is aan personeel, is het niet meer mogelijk om de kinderen in veilige omstandigheden op te vangen. Er is volgens burgemeester Kir dus geen andere mogelijkheid dan de crèches te sluiten. Hij hoopt dat de situatie na 16 november is gestabiliseerd. De kinderen van ouders die een essentieel beroep uitvoeren kunnen wel nog opgevangen worden.