Agentschap Zorg en Gezondheid wil dat sneltestbus activiteiten stopt: "Dit is onwettig" 

De organisator zou natuurlijk de toestemming kunnen vragen. "Wie een bevolkingsonderzoek wil organiseren, kan daar inderdaad de toestemming voor vragen. Maar in afwachting mag je zo'n onderzoeken natuurlijk niet uitvoeren. Daar kunnen ook geldboetes op volgen", zegt Moonens. De geldboetes gaan tot 100.000 euro. Het is nog niet duidelijk of die ook opgelegd zullen worden. "We onderzoeken met onze juridische dienst of en hoe we moeten optreden tegen dit initiatief. We hebben met hen contact opgenomen, maar kregen nog geen reactie. Ik kan nog niet zeggen in welke mate we gaan optreden. Misschien kunnen we nog tot een vergelijk komen", zegt Moonens.

Het Agentschap raadt dan ook af om zomaar met een dergelijk initiatief in zee te gaan. "Voor een bedrijf of particulier zou ik aanraden om het advies van de arbeidsgeneeskundige dienst of eigen arts te volgen", zegt Moonens. "En dus niet zomaar in te gaan op zo'n initiatief dat ook niet in lijn is met de nationale teststrategie, waar bepaald wordt wie met welke testen getest moet worden en wat er met die testen moet gebeuren. En trouwens, het is niet omdat je mensen in je bedrijf sneltesten laat doen dat ze niet meer in quarantaine moeten. Wat misschien een valse belofte is van dat soort initiatieven." Wie dus een hoogrisicocontact had, maar negatief testte na een sneltest, moet dus tóch in quarantaine.