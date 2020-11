Speelgoedwinkel uit Kessel-Lo blijft verkopen ondanks sluiting

“Het was een stormloop het afgelopen weekend”, vertelt Renilde Mertens in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. Niet alleen voor de speelgoedwinkels komt de nieuwe lockdown ongelegen, maar ook voor de ouders die Sinterklaas- en kerstcadeautjes willen inslaan. Al was die stormloop misschien niet nodig, vindt Renilde. “De gezondheid gaat nu écht even voor. Bovendien zijn er alternatieven. Zo hebben we een webshop waar klanten gerust kunnen kopen, en we organiseren afhaalmomenten. Mensen kunnen bellen of een mailtje sturen met hun bestelling, en die zetten we dan klaar waardoor we kunnen vermijden dat iedereen hier op een hoopje komt staan. Al is het natuurlijk nooit hetzelfde. Als de winkel open is kan je mensen advies geven, samen zoeken naar een leuk cadeautje. Dat missen we nu wel.”