Leopoldsburg verbiedt sportkampen in herfstvakantie: "Angst dat te veel bubbels zich met mekaar zouden mengen"

Van de overheid mogen de activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar doorgaan, maar toch heeft een aantal gemeenten de sportkampen geannuleerd. De gemeenten hebben angst dat door het teveel contact tussen de kinderen het coronavirus zich verder zal verspreiden. Ook in Leopoldsburg zijn er drie kampen afgezegd: "We hebben met het college beslist dat we strenge maatregelen gaan nemen", zegt schepen van Sport Sara Verbeeck. "We hebben de sportkampen die we in eigen beheer hebben afgelast omdat we anders te veel bubbels met mekaar zouden vermengen. Verschillende scholen zouden dan samenkomen, en dat willen we vermijden."