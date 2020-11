Stad Antwerpen opent corona-infolijn om huisartsen te ontlasten

Maandag lanceert Stad Antwerpen een infolijn waarop mensen kunnen bellen die vragen hebben rond het coronavirus. Het is een samenwerking van de stad, verschillende huisartsenkringen en de ZNA-ziekenhuizen.

“Mensen kunnen bellen als ze algemene vragen hebben over het coronavirus”, zegt Antwerps schepen voor gezondheidszorg, Fons Duchateau (N-VA). “Dat kan bijvoorbeeld zijn als je vragen hebt over hoelang je in quarantaine moet of dat je wel een tweede coronatest moet doen. Het is niet de bedoeling dat je naar de infolijn belt als je symptomen vertoont. Daarvoor moet je naar je huisarts bellen.”