Stand-upcomedian Steven Mahieu uit Jabbeke werkt tijdelijk in de bouw

"Ik werk 2 à 3 dagen per week in een renovatiebedrijf in Gent", zegt stand-upcomedian Steven Mahieu uit Jabbeke. "Alles hangt natuurlijk af van de drukte binnen het bedrijf. Voorlopig houd ik me daarmee bezig, want er is op het vlak van cultuur niet echt veel mogelijk. Hoe langer ik daar werk, hoe meer ik besef hoe graag ik komiek ben. Ik ben nog steeds bezig met het verwerken van het feit dat optreden nog lang niet voor nu zal zijn. Het gaat, maar met ups en downs."

"Ik probeer mijn rug te rechten en mijn leven in handen te nemen", gaat Mahieu voort. "Werken in de bouwsector is ook leuk. Ik spring als freelancer bij in het renovatiebedrijf van een vriend. Gelukkig werk ik graag met mijn handen. Dat gaat van badkamers installeren tot kelders cementeren en van kasten maken tot muren schilderen. De afwisseling is best leuk."