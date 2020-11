Thaise koning in zeldzaam gesprek met buitenlandse journalisten: "Thailand is land van compromis"

In al die maanden heeft koning Vajiralongkorn, die 4 jaar geleden zijn vader opvolgde, amper een woord gezegd in het openbaar over de protesten. Tot gisteren. Na een religieuze ceremonie in het Koninklijk Paleis begroette de koning een mensenmassa die buiten op hem stond te wachten. Daar kreeg hij plots een vraag voorgeschoteld van buitenlandse journalisten.

Voor de camera's van het Amerikaanse CNN en het Britse Channel 4 News antwoordde de koning eerst "geen commentaar" op de vraag wat hij te zeggen had tegen de vele demonstranten die dagelijks de straat op gaan. Om vervolgens drie keer te zeggen: "We houden evenveel van hen." Op de vraag of er plaats is voor een compromis met de betogers, antwoordde hij: "Thailand is het land van het compromis." Suggereert de koning hier dat er misschien een uitweg is voor het maandenlange volksprotest in zijn land?



Maar meer liet de koning niet los. Op de beelden van Channel 4 is te zien hoe hij en de koningin snel de straat oversteken en de rest van de menigte begroeten. Maar de koning geeft duidelijk ook enkele aanwijzingen aan zijn dochter, prinses Sirivannavari, waarop zij opnieuw op de journalisten toestapt. "Wij houden van het Thaise volk", voegt ze eraan toe. "Wat er ook gebeurt. En dit land is vredevol. Ik hou ervan. Dit is echte liefde, zoals u hier kunt zien."

Het - ultrakorte - interview kan zeldzaam genoemd worden. Het is de eerste keer sinds 1979 dat de 68-jarige koning geïnterviewd wordt door buitenlandse journalisten. In die tijd was hij nog kroonprins.

