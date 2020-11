"Tien doden" bij terreuraanval op de universiteit van de Afghaanse hoofdstad Kaboel

Het is ook niet duidelijk wie er achter de aanval zit. De talibanrebellen ontkennen elke betrokkenheid. Wel is het zo dat er een soort Iraanse literair evenement ging beginnen op de universiteit en naast kopstukken van de regering zou ook de Iraanse ambassadeur daar aanwezig zijn.

Mogelijk duidt dat op een aanslag van extremistische soennieten zoals de terreurgroep IS, die bijzonder gebeten is op sjiitische moslims die in Iran de meerderheid vormen en ook in Afghanistan aanwezig zijn onder de Hazara-minderheid. In het verleden hebben IS of gelijksoortige groepen vaak aanslagen uitgevoerd op sjiieten die ze beschouwen als "afvallige moslims". IS heeft echter ook nog niets van zich laten horen.