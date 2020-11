Twee meisjes van 3 en 14 jaar 3 dagen na aardbeving levend vanonder puin gehaald in Turkije

Bij de beving in de Egeïsche Zee, tussen Griekenland en Turkije, zijn al zeker 85 mensen om het leven gekomen. De meeste doden vielen in Izmir. Op het Griekse eiland Samos kwamen 2 tieners om. Bijna 1.000 mensen raakten gewond.

Turkije is uiterst gevoelig voor aardbevingen. De aardbeving van vrijdag, met een kracht van 6,9, was de meest dodelijke in Turkije sinds 2011. Een aardbeving in Van, in het oosten van Turkije, eiste toen meer dan 500 levens. In 1999 kwamen bij twee zware aardbevingen in het noordwesten van Turkije 18.000 mensen om het leven.