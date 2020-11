Tweede ronde nodig bij presidentsverkiezingen in Moldavië

In die volgende ronde op 15 november nemen de pro-Russische president Igor Dodon en de pro-westerse voormalige eerste minister Maia Sandu het tegen elkaar op. Dat was algemeen verwacht. Volgens de centrale kiescommissie behaalde Dodon 35,8 procent van de stemmen, en Sandu 32,2 procent. Beiden namen het ook vier jaar geleden al tegen elkaar op, waarbij Dodon het nipt haalde, eveneens in een tweede stemronde.

Moldavië, een voormalige Sovjetrepubliek die tussen Roemenië en Oekraïne ligt en bij ons onder meer bekend is voor zijn wijnbouw, geldt als een van de armste landen van Europa. Op een bevolking van ongeveer 3,5 miljoen zijn 1 miljoen inwoners het land ontvlucht wegens het gebrek aan toekomstperspectief. En de coronapandemie heeft de economische situatie nog bemoeilijkt: het land telde officieel 76.000 besmettingen.