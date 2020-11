Uitbreiding intensieve zorg ZNA: "Iedereen die aan een bed kan staan, wordt ingezet"

Het ZNA is met haar 9 ziekenhuizen de grootste ziekenhuisfusie in ons land. Oorspronkelijk moest 60 procent van het aantal bedden op intensieve zorg voorbehouden worden voor covidpatiënten. Intussen is dat al de volledige afdeling. "We moeten van 44 naar 74 bedden op de afdeling intensieve zorg. En er moeten ook nog eens 264 gewone verpleegbedden bijkomen voor covidpatiënten die er minder erg aan toe zijn. Dat is een enorme heksentoer", zegt Van de Vreken.