Vakantieparken en campings sluiten vandaag, grotendeels: "Wie een eigendom heeft, blijft welkom"

Els heeft begrip voor de maatregelen, al vindt ze het vreemd dat er ook geen uitzondering is voor de verhuur van chalets. "We hebben hier een aantal van die chalets, allemaal met hun eigen keukentje, toilet en badkamer. Ze hebben ook een afzonderlijke ingang. Ik snap niet waar het verschil met een ander vakantiehuis aan de kust zit. Die vakantiehuisjes mogen wel nog verhuurd worden. Hopelijk komen ze op die beslissing terug."

Het probleem, volgens Els, is dat de beleidsmakers een foute indruk hebben van wat een camping is. "Je ziet dat ook in televisiereeksen", zegt ze. "Als daar een camping in beeld komt, dan is dat altijd zo'n beetje marginaal. Terwijl dat helemaal niet klopt. Mijn collega's en ik investeren al jaren om van onze zaak een volwaardige plek te maken om je vakantie te vieren, in alle comfort. Maar dat lijkt nog niet overal doorgedrongen."