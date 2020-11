Videoboodschap van Sinterklaas: "Al moet ik dit jaar in een ruimtepak over de daken lopen, ik zal er staan!"

Mocht je je afvragen of de Sint dit jaar wel zou komen met al die rare coronatoestanden: wel, hij komt! Dat laat de Goedheiligman zelf weten in een videoboodschap. Ook al zit hij natuurlijk in de risicoleeftijd, ook al is Spanje een rode zone: hij neemt alle voorschriften in acht en komt in alle veiligheid naar ons toe. En dat kan je thuis op zaterdag 14 november veilig meemaken, op je tv, op je computer, of in de Ketnet-app. "Al moet ik met een ruimtepak over de daken lopen, ik zal er staan!" verzekert de goede Sint.