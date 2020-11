Viroloog Steven Van Gucht ziet langverwachte lichtpuntjes, maar "de situatie blijft verontrustend"

"De sneltrein raast nog door, maar mindert vaart", vatte Van Gucht het samen met een metafoor. "De komende twee dagen zullen uitwijzen of de opnames stabiliseren of niet, maar het mag ons niet afleiden van het feit dat de situatie nog altijd heel verontrustend is."



De situatie, dat is dan vooral de toestand in de ziekenhuizen. Het aantal bedden op de afdelingen intensieve zorg dreigen allemaal vol te gaan liggen, als de stijging zich de komende weken doorzet. Nu zijn er 2.000 van die bedden. 1.200 daarvan moeten sinds vandaag voorbestemd zijn voor covidpatiënten.



"Dankzij deze vertraging en als we dit goed opvolgen, is het mogelijk om onder 2.000 intensieve zorgbedden te blijven de komende weken. Dit kan de ziekenhuizen ook wat tijd kopen om zich verder te organiseren en de snelle toestroom aan patiënten op te vangen", legde Van Gucht nog uit.



Bekijk hier de persconferentie van het wetenschappelijk instituut Sciensano (en lees verder onder de video):