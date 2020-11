Voor de eerste keer in 54 jaar komen er geen 11.11.11.-vrijwilligers aanbellen

Rond deze tijd verschijnen de eerste 11.11.11 -vrijwilligers in het straatbeeld. De coronacrisis heeft er anders over beslist. Maar dat wil niet zeggen dat de campagne niet met even veel enthousiasme zal gevoerd worden. Els Hertogen, directeur van de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging ziet heel veel lokale afdelingen die op andere manieren proberen geld in te zamelen en mensen te sensibiliseren. "In Hasselt bijvoorbeeld hebben ze een GPS-wandeling uitgestippeld, je kan de link aankopen en dan gedurende de hele maand november individueel of in je veilige bubbel de wandeling maken", vertelt de directeur. "In Genk gaan vrijwilligers dan weer overschrijvingsformulieren in alle bussen steken en laten stappentellers registreren hoeveel kilometers ze daarbij afleggen."