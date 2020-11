Vrijwilligersplatform “Antwerpen Helpt” opnieuw gelanceerd: “Nu meer dan ooit moeten we elkaar helpen”

Voor vele mensen is de lockdownperiode niet gemakkelijk. Het is niet evident om even boodschappen te doen, of om de hond uit te laten of mensen zien gewoon niemand meer en willen telefonisch al graag eens een praatje slaan. Daarom heeft de stad Antwerpen op maandag opnieuw het platform “Antwerpen Helpt” gelanceerd. Via deze weg kunnen vrijwilligers en hulpbehoevenden zich aanmelden en worden ze aan elkaar gekoppeld.