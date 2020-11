VRT NWS Live: Amerikacorrespondent Björn Soenens geeft antwoord op uw vragen over de presidentsverkiezingen

Dinsdag is het zover: dan trekken de Amerikanen massaal naar de stembus en kiezen ze de nieuwe president van de Verenigde Staten. Kan Donald Trump opnieuw winnen, ook al loopt hij achter in de peilingen? Of kan Joe Biden waarmaken wat Hillary Clinton vier jaar geleden niet kon? En wanneer kunnen we een uitslag verwachten? Onze VS-correspondent Björn Soenens geeft van 14.30 uur tot 15.30 uur antwoord op uw vragen in onze VRT NWS Live.