Trump en Biden gaven elk honderden miljoenen uit in strijd om Witte Huis, maar wordt "rijkste" kandidaat ook president? 

Het was Michael Bloomberg die begin dit jaar de toon heeft gezet. In amper drie maanden tijd pompte de miljardair meer dan 500 miljoen dollar in zijn campagne tijdens de Democratische voorverkiezingen. Of zo’n 5 miljoen dollar per dag. Het resultaat was een ongeziene tsunami van advertenties. Zonder succes, want uiteindelijk werd Biden de winnaar bij de Democraten. Maar de toon was wel gezet. In 2020 moest en zou het geld rollen.