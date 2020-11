Grote politieactie in centrum Wenen na schietpartij vlak bij synagoge: "Meerdere gewonden"

"Er is een grote politieactie aan de gang in het eerste district van Wenen (in het centrum van de stad). Agenten zijn ter plaatse en gaan de situatie na." Met die woorden meldt de politie van Wenen dat er vanavond een enorme politiemacht is uitgerukt. In een tweede tweet bevestigt de politie dat er schoten zijn afgevuurd en dat daarbij mensen gewond zijn geraakt.